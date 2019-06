Del Genio: "C'è un progetto su James, Ancelotti lo stima! Nulla di inverosimile..."

Voci insistenti su James Rodriguez si stanno susseguendo nella giornata di oggi. A commentare la notizia anche Paolo Del Genio, noto giornalista, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: “Una persona mi aveva spiegato tutto il progetto, molto credibile, che c’è dietro l’eventuale arrivo di James Rodriguez. E’ una situazione tutt’altro che inverosimile per come mi era stata spiegata. Poi non se n’è parlato per un po’ di tempo, ma so che Ancelotti lo stima, ovviamente, visto il talento che ha. Se arrivasse a Napoli sarebbe davvero un colpo eccezionale”.