Del Genio: "Centrocampo a due? Ormai c'è una psicosi, ma non sono mai solo due in fase passiva"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla posizione di Fabian: "Fabian? Ha fatto bene a sinistra l'anno scorso, può giocare in più ruoli ma se devo indicarne uno dico uno dei due centrocampisti centrali. La cosa dei due leggeri non esiste, in non possesso sono sempre quattro. Gli esterni, salvo stiramenti (ride, ndr) non possono dire restiamo alti e non tornare. La psicosi dei 'due' non la capisco, appena si sente due si immagina due giocatori lasciati lì a ballare. Ma i numeri non servono, in non possesso sono sempre 4. Le soluzioni sono tante. Noi abbiamo giocato con Fabian nei quattro d'attacco e uno come Callejon che ti aiuta molto, ed anche Insigne non è uno che resta lì ma ti aiuta, quindi prudenti come interpreti, ma pure le abbiamo perse le distanze. Poi magari giochi con 4 attaccanti veri con Younes e Lozano e puoi avere gli equilibri se sei aggressivo. Dipende anche dalla prova generale".