Del Genio: "Com'è possibile che Di Bello ha avuto bisogno di 8 replay per dare il rigore?"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto così all'indomani di Atalanta-Napoli al microfono di 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto così all'indomani di Atalanta-Napoli al microfono di 'Radio Goal': "Mi sto scervellando per capire com'è stato possibile non vedere quel rigore su Mertens e aver bisogno di otto replay. Voglio capirlo perché faccio assai fatica. L'arbitro doveva dare rigore. Poi se vuole farci togliere cattivi pensieri Di Bello dopo il primo o al massimo il secondo replay deve andare via e assegnare il rigore, invece lui se l'è fatto mandare otto volte, quasi come se stesse cercando qualcosa per non darlo".