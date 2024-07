Del Genio: "Conte? Ci sono già dei fatti: i casi Kvara e Di Lorenzo sono risolti"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso de Il Napoli su Telecapri: “Se ho visto continuità nelle parole di Conte? Sì, con un po’ di soddisfazione anche sua, perché tanti problemi che erano in piedi... Per esempio, Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola non erano ancora arrivati.

Le situazioni Kvaratskhelia e Di Lorenzo erano appena esplose, adesso sono invece risolte. Quindi c’è stata sicurezza e fatti, perché si sono verificate queste cose. Modulo? Per il momento mi sento di escludere cose particolari, lo ha detto stesso Conte che dobbiamo prima trovare una base, un'idea chiara. Per non prendere gol si partirà quasi sempre da questo 3-4-3 per avere un centrale difensivo in più, poi se la squadra dimostrerà di avere le sue sicurezze piano piano entra un attaccante, entra un centrocampista...".