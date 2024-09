Del Genio: "Curioso di vedere stasera i 4 attaccanti, Conte non lo farà più tanto spesso"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Napoli-Palermo di stasera: "Credo che il Napoli giocherà ancora col 4-2-3-1 contro il Palermo. Sono curioso di vedere se mette Raspadori alle spalle di Simeone, più Neres e Ngonge, perché sarebbe un assetto molto molto offensivo. Però sinceramente penso che con quattro attaccanti non giocherà tante partite. Col Palermo magari sì, ma non credo che poi lo farà più spesso.

Scudetto? L'Inter per me resta più forte del Napoli. Poi bisogna scoprire tra Milan e Juventus chi c'è. L'Atalanta la vedo involuta e potrebbe essere un avversario in meno. Se il campionato si riduce a quattro squadre, cioè le tre solite più il Napoli, minimo ci si è garantiti la Champions League. Tra Juventus, Milan e Napoli non so ancora dire chi può colmare il gap con l'Inter".