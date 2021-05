Del Genio: “Demme è irrinunciabile. De Paul? E’ il momento del salto in una big”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal’. “Per me De Paul è un giocatore di altissimo livello e con grande qualità. L’unico dubbio può essere il salto in una grande squadra, ma giocando con l’Argentina sono certo che non avrebbe problemi in un top club. E’ arrivato il momento di misurarsi in una grande squadra. Demme in panchina con l’Udinese. Non rinuncerei mai a lui per il gran lavoro che fa e lo metterei sempre in campo. E’ lui il titolare e Bakayoko la riserva, lo dice il campo”.