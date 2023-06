Del Genio: “Erede Osimhen? Se mi chiamasse ADL, gli direi di non prendere questo attaccante”

"La prima risposta che mi viene, forse sbagliando, è no!”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni dell'emittente campana: "Beto possibile erede di Osimhen? Non ci guadagniamo neanche in fisicità. Non è che vedendolo muscoloso significa che sia più fisico del nigeriano, la fisicità è anche la velocità e l’esplosività che ha molto in più Osimhen. Beto è un giocatore, che si viene a giocare nel Napoli, 15-18 gol potrebbe farli, ma per tutto il resto non so.

Poi spero che alcuni giocatori, che per quello che ho visto finora non mi entusiasmano, se possano arrivare ci sorprendono. Oggi se De Laurentiis, in assenza di direttore sportivo, mi chiama e mi dice se dobbiamo prendere Beto, io gli risponderei di no. La prima risposta che mi viene, forse sbagliando, è no!”