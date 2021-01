Del Genio: "Fabian? Chi sottolinea l'assenza dimentica che in tante vittorie c'era lui! Contro avversari chiusi..."

Nel corso di A Tutto Napoli in onda su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della prova di Demme al posto di Fabian: "Deve far riflettere più che altro in base in certe gare. Contro chi rinuncia a giocare e si chiude la qualità di Fabian è utile, Demme e Bakayoko hanno meno qualità quando l'avversario si chiude perciò Fabian lo attendo con ansia, era presente in tutte le vittorie più importanti quindi chi tira la conclusione che si è vinto perchè non c'era lui possiamo presentargli una lunga lista di partite ed anche la Supercoppa la giochiamo per il suo grande gol a Milano contro l'Inter".