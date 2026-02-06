Del Genio: "Futuro Conte? Stavolta ADL non arriverà allo scontro"

Del Genio: "Futuro Conte? Stavolta ADL non arriverà allo scontro"
Oggi alle 22:40Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Paolo Del Genio, giornalista, nel corso della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli si è espresso così: "Futuro Conte? De Laurentiis dichiara spesso che c'è una profonda amicizia con Conte, che coinvolge tra l'altro anche le famiglie. Però ci sono gli ambiti professionali, in cui può restare l'amicizia ma magari decidere che non è il caso di andare avanti insieme.

Io non credo che si arriverà a uno scontro quando bisognerà discutere del futuro, ma credo che si potrà arrivare a un punto in cui ci si potrebbe accorgere che le strade non convergono e si potrebbe giungere a una cordiale separazione".