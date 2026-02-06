Sky, Compagnoni: "Vi do le mie percentuali sul Napoli per Scudetto e Champions"

vedi letture

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "Alisson Santos è un giocatore di talento, con qualità importanti e potenziale interessante. Poi c’è chi arriva in Italia e si consacra, come Kvaratskhelia, e chi si perde, come Lang. Santos è uno che può fare il salto di qualità e diventare un giocatore importante, perché le qualità le ha. Rrahmani sul centrodestra mi pare la soluzione migliore data l’assenza del capitano, dal momento che Beukema è stato bocciato da Conte. Quei 33mln spesi in estate per l’ex Bologna adesso gridano vendetta. Il Napoli col Genoa deve vincere: la quota Champions si è alzata ultimamente. La proiezione dipende anche dall’evoluzione della Roma che ora è in difficoltà. Credo si arrivi in Champions con 75 punti e non credo che il Napoli non li faccia, soprattutto considerando che torneranno diversi giocatori importanti fin qui fermi per infortunio. Credo arriverà assolutamente tra i primi quattro. Il Napoli col Genoa deve vincere: la quota Champions si è alzata ultimamente. La proiezione dipende anche dall’evoluzione della Roma che ora è in difficoltà. Credo si arrivi in Champions con 75 punti e non credo che il Napoli non li faccia, soprattutto considerando che torneranno diversi giocatori importanti fin qui fermi per infortunio. Credo arriverà assolutamente tra i primi quattro.

Percentuale vittoria scudetto Napoli? 5%. Percentuale qualificazione Napoli in Champions? 80%. Percentuale vittoria Napoli Coppa Italia? Qui è difficile, si tratta comunque di un obiettivo. Se si arriva terzi/quarti in Serie A, più la vittoria della Supercoppa e della Coppa Itala, si parlerebbe di un’ottima stagione. Resterebbe solo la macchia alla mancata qualificazione alla fase successiva della Champions: quello è stato il vero fallimento del Napoli”.