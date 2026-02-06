Malfitano: "Conte non fa conferenza pre-Serie A da ottobre, lo trovo sbagliato per i tifosi"

vedi letture

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "Nella scorsa estate si sono fai acquisti che si pensava dovessero portare qualità e invece è andata come è andata. Beukema? Le colpe sono da dividere a metà: da una parte c’è un allenatore che in conferenza ammette pubblicamente che Olivera dà più garanzie di lui, dall’altra un calciatore che non sente la fiducia del tecnico. Juan Jesus mi pare fuori posizione nelle probabili contro il Genoa, è un centrale. Se si preferisce fare una scelta del genere piuttosto che far giocare Beukema, l’opinione del tecnico mi pare chiara. Per il mercato l’unico che trovo esente da responsabilità è De Laurentiis, che ha messo a disposizione i soldi lasciando fare agli uomini preposti. Vergara non va messo sotto pressione! Lasciamolo in pace! Bastano due partite sottotono per smontare tutta questa esaltazione: si deve giudicare con equilibrio! Giovane e Alisson sono due brasiliani, i brasiliani vivono per tecnica e palleggio: probabilmente saranno più estrosi rispetto a Vergara ed Elmas. Se si dovesse confermare questa ipotesi, il Napoli potrebbe beneficiarne. Faccio notare come il girone di ritorno non è facile per nessuno, ci sono tanti impegni proibitivi ravvicinati per diverse big”.

Conte non fa conferenza stampa pre-match in Serie A da ottobre, prima della sfida al Torino. Se si seguisse il criterio UEFA, tutto ciò non avverrebbe perché per la UEFA gli allenatori sono obbligati a fare conferenza pre e post match. Parlare alla stampa è importante per i tifosi, la trovo una cosa sbagliata. In Italia ognuno fa come vuole. Conte ha vinto uno scudetto, poi però è uscito male dalla Champions. Se Conte dovesse andar via a giugno, non si ridimensiona proprio niente! De Laurentiis ha intenzione di portare il Napoli sempre più in alto a livello internazionale. In Italia il Napoli non è più un outsider ma una grande del calcio italiano. In Europa non riusciamo ad emergere, e De Laurentiis punta ad alzare il livello. Dopo Conte io prenderei Klopp per un progetto di respiro europeo. Sto apprezzando sempre di più De Laurentiis. Negli ultimi due anni ha affidato oneri e onori a Conte, provando ad assecondare tutte le sue richieste ma lasciandolo poi ad assumersi le sue responsabilità anche sugli aspetti negativi, come l’eliminazione dalla Champions”.