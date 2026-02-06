Del Genio: "Conte ha usato poco Lucca e Lang, ma altri si sono mangiati il campo e loro no!"

Paolo Del Genio, giornalista, nel corso della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli si è espresso così: "Erede di Kvara? Doveva essere Lang, che però è stato bocciato. Ora c'è Alisson Santos, ma credo che almeno all'inizio partirà dalla panchina. Quindi credo che in quella casella lì ci andrà ancora per un po' Elmas. Esplosione Vergara? Ha avuto un infortunio grave mentre stava crescendo e in più è maturato tardi dal punto di vista fisico. Tutti sapevano che fosse bravo tecnicamente, ma doveva crescere fisicamente, per questo ha fatto poche presenze nelle selezioni nazionali giovanili.

Mercato con Lucca e Lang già bocciati? Il mercato non è una scienza esatta. A volte sono arrivati giocatori con una storia personale meno importante degli acquisti estivi e hanno fatto bene. Il mercato è così, non c'è mai il 100% di possibilità di riuscita di un'operazione e non c'è mai lo 0%. E' oggettivo che Conte ha utilizzato poco i nuovi e li ha forse stressati facendo capire di non fare affidamento su di lui. Ma è altrettanto vero che ci sono altri giocatori, come Elmas, Neres e Vergara, che appena hanno avuto spazio si sono mangiati il campo".