Del Genio: "Garcia verticale? C'è la corsa a trovare differenze con Spalletti, ma non ce ne sono!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio che ha parlato della gara col Frosinone e non solo: "Verticalità? E' presto per dirlo, dipende anche dagli avversari perché se ti aspettano lì non hai spazio per andare in verticale. Il Frosinone ci ha provato ed il Napoli ha avuto qualche spazio. Quando si chiudono, il Napoli dovrà fare il solito gioco col fraseggio. Noto questa ricerca continua nel trovare le differenze tra Spalletti e Garcia, ma io non riesco a vederle. Di Lorenzo fa gli stessi movimenti, Anguissa uguale per lasciargli spazio, la catena a destra ha funzionato bene e allo stesso modo quando è entrato Anguissa. Si è sentita la mancanza di Kvara, ma anche quella di Mario Rui.

Il resto sono impressioni di vari osservatori, ma l'unica vera novità sicura ed oggettiva è che sui calci d'angolo ci mettiamo a uomo dopo tanti anni a zona e con ottimi risultati prendendo pochi gol. Sul primo angolo ho visto la squadra andare a uomo e poi è successo quel che è successo con la forzatura pure dell'arbitro. Non so perché ha fatto questa scelta Garcia. Per il resto il Frosinone non ha mai tirato in porta, il rigore e poi un palo su punizione e Meret non ha fatto un intervento. La difesa è stata poco sollecitata, poi la fase difensiva è un discorso di come Osimhen e Zielinski vanno a pressare e nella ripresa Garcia ha spiegato che c'è stata un'incomprensione ed è andata meglio nella ripresa. Ho letto che Damascelli ha criticato le frasi di Garcia su Osimhen, ma non ha capito proprio il senso del richiamo: non era una critica ad Osimhen".