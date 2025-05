L'editoriale di Chiariello: "Si va ad Anfield! Temo Lecce come la peste, il Napoli soffre i bunker"

vedi letture

Nel corso di Radio Crc è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo editoriale sull'importanza della gara di Lecce: "Giusto non punire Bisseck per la bestemmia? Lecce. L'infortunio di Buongiorno? Lecce. Non vedo altro che Lecce. E' la partita che può scrivere la storia. Sono parole scritte nella pietra e saranno ripetute per ogni partita che verrà. Non andiamo a Lecce, ma a Liverpool, per me in questo momento vale Anfield, devo dargli massimo rispetto e guai a pensare sia facile. Non lo dico per tifo, ma perchè so di calcio ed ho troppa esperienza per non temerla come la peste. Non cito la storia con episodi similari, l'ultimo in Bundesliga due anni fa col Borussia che aveva vinta e incontrava una squadra che non aveva nulla da chiedere, una passerella ed il Borussia sportivamente si suicida. All'ultimo minuto del campionato Musiala fenomeno segna e regala un titolo insperato al Bayern, era una giornata di passerella!

Inutile tornare a Napoli-Perugia, Roma-Lecce, Roma-Sampdoria, Bologna-Inter e casi del genere, il Lecce ha forti motivazioni ed è quel tipo di squadra che il Napoli trova indigesta. Velocemente, senza considerare la prima giornata senza acquisti, ma alla terza il Parma ci dà una lezione e non vediamo palla e l'1-0 al 45' è pure bugiardo, senza la follia di Suzuki immaginate due sconfitte in tre giornate, sarebbero partiti già processi. Ma può essere casuale, ma il Napoli ha sofferto anche in casa col Lecce, 1-0, 1-0 in casa col Venezia ed un Kvara irriconoscibile e sostituito dopo una ciabattata fuori, forse rompendo con Conte, e Raspadori fu decisivo. Ma si soffrì tantissimo contro una squadra chiusa. Fuori casa ricordate Empoli? 1-0 su rigore senza tirare in porta. Monza poche settimane fa, un primo tempo da ritmo scapoli-ammogliati. Con questi precedenti, scardinare il bunker del Lecce che punterà a ripartire, in casa fa fatica a fare la partita, ma col Napoli non dovrà farla e schiodarla da lì sarà difficile se il Napoli non la sblocca. Il Napoli di Maradona fece 0-0 lì. Il Napoli deve scendere in campo aggressivo, vincendo tutti i duelli, loro sono provinciali? Noi dovremo esserlo di più, senza paura di buttarla davanti per aggredire. Non abbiamo grande palleggio, allora si usano gli assaltatori. Se si fa irretire dal muro giallorosso, giocando a due all'ora come a Monza, soffriremo le pene dell'inferno. Il Napoli vincendo può staccare un primo pezzo di Scudetto all'Inter, uno solo, non due!"