Rrahmani a Dazn: "Se tutti pressano per noi è più facile! La difesa parte dall'attacco"

Il Napoli espugna il Via del Mare e centra un successo fondamentale in chiave Scudetto. Decide la punizione di Raspadori. Ottimo Lecce nella ripresa che ha messo in difficoltà a più riprese la squadra di Conte. In attesa del match dell'Inter, gli Azzurri si portano momentaneamente a +6. Al termine del match, ai microfoni di DAZN, ha parlato il Amir Rrahmani. Queste le sue parole.

Ci siete quasi? "La partita è stata difficile, sapendo la pressione che avevamo. L'importante era vincere".

Come nasce questa vostra solidità? "Parte dal lavoro che fa tutta la squadra, quando tutti fanno bene la pressione per noi è più facile. Tutto parte dagli attaccanti".