Del Genio: "Giacomelli? Non dimenticate il VAR Banti, quello di Lazio-Juve e Cagliari-Juve nell'anno dello Scudetto!"

Attraverso la sua pagina Facebook, il giornalista di Kiss Kiss Napoli e Tele A Paolo Del Genio è tornato sulle polemiche arbitrali: "Abbiamo parlato tanto di Giacomelli, ma non dimentichiamo Banti. Banti era al var e doveva vedere anche il rigore su Callejon. Banti era l'arbitro di Lazio-Juve, rigore negato alla Lazio ed era al Var in occasione di Cagliari Juventus, rigore facile da vedere al Var per il Cagliari, ma lui niente. Sto parlando di punti pesanti nell'anno dello Scudetto che ci hanno ignobilmente sottratto poi con il capolavoro di Orsato a Milano. Tutto sotto la guida del peggior designatore della storia del calcio italiano Rizzoli. Sì, quello che si prende la capata di Bonucci, non lo caccia e diventa designatore. però ci dicono che se non crediamo nella buona fede meglio che non seguiamo più il calcio. Noi lo seguiamo invece, la passione per il Napoli e per il calcio è più forte di un manipolo di.... scegliete voi aggettivi che ce ne sono tanti".