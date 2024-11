Del Genio: "Giù il cappello di fronte a Conte, ma Neres deve trovare più spazio"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Neres? Deve avere sicuramente più spazio. Mi tolgo il cappello di fronte ad Antonio Conte che sicuramente sceglie meglio di tutti. Resto della mia idea che quando il Napoli sarà sicuro dei suoi equilibri ci sarà l’alternanza Politano-Neres come accadeva con Lozano e non più come adesso che per la fase difensiva la sua alternativa in questo momento è Mazzocchi".