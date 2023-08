Del Genio: "Giusto non prendere un vice-Lobotka, ma una mezzala che può adattarsi"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio parlando della scelta del vice-Lobotka

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio parlando della scelta del vice-Lobotka: "Ho sempre avuto l'idea che non bisogna prendere un vice Lobotka specifico, è successo già con Demme che non giocava mai e quando giocava si vedeva la differenza poi col compagno. Il Napoli infatti ha preso giocatori da mezzala che possono fare anche i centrali, come Cajuste, ed adattarsi bene anche in quel ruolo".