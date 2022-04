Del Genio: "Gli esterni non segnano mai, Spalletti sbaglia nello schierare alcuni elementi..."

"Gli esterni non segnano quasi mai su azione, Mertens entra ed è sempre deciso e con Osimhen ha una media gol importantissima".

Nel corso di 'A Tutto Napoli post-partita' su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio, ha commentato la sconfitta interna degli azzurri contro la Fiorentina: "Spalletti non trova la forza di dare una svolta come uomini. Gli esterni non segnano quasi mai su azione, Mertens entra ed è sempre deciso e con Osimhen ha una media gol importantissima. A questo punto possiamo parlare di errore nello schierare alcuni elementi e non altri".