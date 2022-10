Del Genio: "Ho avuto un attimo di perplessità quando Spalletti ha fatto il pompiere su Kvara"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Spalletti conosce bene ora Kvaratskhelia. Il talento del georgiano è la cosa più facile da commentare perché è enorme, l'abbiamo visto tutti anche prima che arrivasse al Napoli. L'aspetto caratteriale lo sta valutando Spalletti. Ho avuto un attimo di perplessità quando Spalletti ha voluto fare il pompiere e raffreddare gli entusiasmi su Kvara, ho pensato che ne avrebbe risentito in campo, che sarebbe potuto andare in confusione su quali giocate si possono fare e quali no, invece ha reagito bene. E allora vai mister, continua a pungolarlo".