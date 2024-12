Del Genio: "Il Napoli è forte, deve abituarsi a dominare e stare sul 2-0 senza rilassarsi..."

Nel corso del post-partita di Genoa-Napoli su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria dei partenopei: "E’ importante aver piazzato un’altra vittoria fuori casa. Inizio in scioltezza, ottimo primo tempo, sensazione di partita chiusa ma sensazione sbagliata e forse l’hanno pensato anche i giocatori. Il Genoa ha alzato il baricentro di 40 metri ma il Napoli non ha punito questo atteggiamento andando a fare il terzo gol, ma non era più in ritmo ed è stato un miracolo non aver preso il secondo.

Per fortuna c’è stato un grande Meret che ha fatto parate eccezionale altrimenti arrivava una grande delusione. Può capitare anche alle grandi squadre ricorrere al proprio portiere. I critici di Meret o chi telefona per dire che è da B, da C, ammetteranno che è stato sensazionale? Restate della vostra posizione ma andrebbe ammesso ciò che si è visto col Genoa. Io do 9 alla conferenza stampa di Conte, il voto alla partita poi è diverso, ma ha usato le parole precise che doveva usare dopo quel secondo tempo. La partita ci ha detto cosa può fare il Napoli ed i miglioramenti, come può pressare, che movimenti può fare, sto dicendo da settimana che cresce, poi il dominio del primo tempo hanno determinato il secondo. La spiegazione che do è che il dominio del primo tempo ha fatto passare forse un messaggio sbagliato, quando soffri un po' forse entri diversamente, ma quando domini così tanto pure noi pensavamo ad una vittoria facile, ma loro non devono pensarlo. Il Napoli deve abituarsi che spesso può chiudere il primo tempo 2-0, forse non è ancora pienamente convinto e consapevole, deve continuare a giocare come nei primi 45'".