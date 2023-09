Del Genio: "Il Napoli ha fatto il primo step, ma poi provo a vincerla e non aspetto il rigore"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo il pari del Napoli al Dall'Ara con il Bologna.

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo il pari del Napoli al Dall'Ara con il Bologna: "Il Napoli ha fatto un primo step risultando ordinato, corto, quindi non abbiamo visto quella squadra lunga e sfilacciata delle scorse settimane. E’ mancato un po’ di coraggio nell’ultima mezz’ora per vincerla, ma evidentemente si è lavorato molto sull’essere ordinati e ci siamo accontentati molto. La squadra si è sacrificata fin troppo ma così poi crei meno, persi brillantezza ed arrivi con pochi uomini. Va bene all’inizio, poi provo a vincerla e non aspetto il rigore".