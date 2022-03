Del Genio: "Il Verona fa 70 falli a partita, per favore veronesi non parlate di arbitraggio"

Nel corso di A 'Tutto Napoli' su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria del Napoli sul campo del Verona, soffermandosi sulle lamentele degli scaligeri: "Polemiche Verona? Il Verona fa 70 falli a partita, per favore amici veronesi non parlate poi di arbitraggio. Qui si è parlato solo di campo dopo quel rigore col Milan che c’era tutto, una prova di serietà assoluta dopo l’arbitraggio di Orsato che ieri invece è andato al VAR. Il Milan non poteva subire quel rigore mentre il Cagliari sì?”.