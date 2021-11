Del Genio: "In difesa il Napoli ha pochi uomini e le alternative hanno giocato poco gli anni scorsi"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, si è soffermato sulla difesa nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "In difesa gli uomini sono pochi perché così dovrebbero giocare oltre 50 partite Koulibaly, Di Lorenzo e Rrahmani. Le alternative in difesa non voglio dire che non siano di livello, ma sicuramente nelle ultime stagioni hanno giocato poco. Petagna in attacco? Penso che giochi lui".