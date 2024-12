Del Genio: "In tanti avevano scordato i progressi di Torino! Neres? C'è voluto un infortunio..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è interveuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "La squadra è stata bene in campo e l'Udinese non è praticamente mai stata pericolosa. Dopo la sconfitta con la Lazio in tanti avevano dimenticato i progressi visti con il Torino, progressi che sono stati confermati da questa partita contro l'Udinese.

Neres? Il massimo delle sue potenzialità lo si ottiene mettendolo a destra, ma anche a sinistra non è scarso, fa molto bene. In Coppa Italia aveva giocato a sinistra con la Lazio e mi piacque anche lì. Se non si fa male Kvaratskhelia Conte non avrebbe considerato Neres, ci è voluto un infortunio".