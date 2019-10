Del Genio: "Insigne non è fuori ruolo, ma comunque non basterebbe a determinare il cambio modulo"

Paolo Del Genio, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e TeleA, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Sono totalmente in disaccordo con chi dice che ci sono giocatori fuori ruolo. A partire da Insigne. Il suo rendimento dipende sempre dall'avversario, dalle partite, non dalla sua posizione. E non credo che esista un solo giocatore che possa determinare un cambio modulo. Con tutto l'affetto che abbiamo per Insigne, Insigne non fa vincere i campionati, per questo non può determinare da solo il cambio modulo".