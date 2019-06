Del Genio: "Napoli in fase di attesa, in entrata chieste cifre esagerate ed in uscita proposte troppo basse"

Nel corso di 'A tutto Napoli, la trasmissione delle 20 su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul mercato: "Il Napoli è volutamente in una fase di attesa. E' molto semplice: in queste settimane tutti i giocatori che cerchi vengono valutati di più del loro valore e per quelli in uscita arrivano proposte al di sotto delle cifre immaginate, se vuoi vendere un giocatore a 20 te ne propongono 15. Il Napoli. a questo punto ha detto non siamo i fessi della situazione e rallenta, in attesa di avvicinare le distanze".