Del Genio: "Napoli sulla carta non è da scudetto, sarebbe un quasi miracolo"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, non vede un Napoli competitivo per lo scudetto ed esprime il suo pensiero nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Se il Napoli riuscisse a vincere lo scudetto sarebbe incredibile perché sulla carta non ci sono i presupposti per puntare al titolo. I titolari di questa squadra non hanno mai vinto gli scudetti e le alternative, le cosiddette riserve, sono tutti giocatori che negli ultimi anni hanno avuti delle difficoltà e dovrebbero quindi switchare clamorosamente. Sarebbe un quasi miracolo".