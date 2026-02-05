Del Genio: "Centro sportivo? Per ora Napoli ha scelto altra strada vincente"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, ha parlato a Linea Calcio rispondendo ad alcune domande dei tifosi intervenuti in diretta tv: "Centro sportivo? Quando c'è la volontà bisogna mettere i soldi e il Napoli i soldi li metteva solo per fare la prima squadra più forte possibile per qualificarsi in Champions e aumentare il fatturato per i giocatori buoni e il discorso si ripete all'infinito. I risultati sono positivi e quindi va bene. D'altronde le risorse del Napoli sono limitate, mettiamocelo in testa, noi non stiamo parlando del Barcellona o del Real Madrid. Il Napoli conoscendo le sue risorse ha fatto una scelta che ha pagato".