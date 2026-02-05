Sabatini esalta Vergara: "E' impressionante e ha numeri formidabili"

vedi letture

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha elogiato Vergara. Lo ha fatto a La Gazzetta dello Sport parlando così del talento del Napoli. "Quella è la risposta a chi dice che in Italia i giovani non trovano spazio. Se sei forte lo spazio lo trovi eccome, l’attenzione ce l’hai se la meriti. Vergara è impressionante, ha numeri formidabili e Conte lo sa bene. Un altro che sa già come muoversi è Arena, il gol che ha fatto col Torino lo dimostra".