Juve dietro al Napoli, ma per Del Piero è da scudetto: "Perché no? Ha fiducia..."

vedi letture

Alex Del Piero, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato della lotta scudetto e ha parlato anche delle chance della Juventus.

Rabiot ha detto che la lotta per lo scudetto sarebbe già conclusa, se non ci fosse il Milan. Condivide?

“Non credo. Poi è indubbio che i rossoneri siano la squadra, con l’Inter, ad avere maggiori chance di ambire allo scudetto. Ma ci sono altri candidati”.

La sua Juventus può tornare in corsa?

“Perché no? Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia. Lo spogliatoio può e deve ritornare a crederci. Bisogna sempre puntare al massimo e qualora la squadra infilasse quattro-cinque vittorie di fila, considerando anche il big match di San Siro con l’Inter, nulla sarebbe più scontato”.