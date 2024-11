Del Genio: “Ngonge e non Neres a destra? Conte parte da chi difende meglio…”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il primo ko interno del Napoli di Antonio Conte, soffermandosi su una scelta tattica del tecnico azzurro: "Ngonge a destra? Lavoro straordinario di Conte, ma non capisco questa cosa: Neres rende meglio a destra e Ngonge a sinistra ma Conte l’ha detto pubblicamente che Ngonge somiglia più a Politano come attitudine e lui a destra vuole uno che si abbassa come quinto.

Partiamo dalla difesa o dall’attacco? Conte parte dalla difesa e non è un’offesa, ma una constatazione. Puoi difendere meglio ma per me se devi prenderli li prendi, altre volte hai subito lo stesso ma non hai preso gol. Lo dissi anche quando si vinse ma lì non si poteva dire”.