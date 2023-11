Del Genio: "Non avrei fatto cambi pensando all'Union. Era più difficile la Salernitana"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Per me non andavano fatti cambi eventualmente per l’Union Berlino che oggi ha perso la 12esima gara di fila. In questo momento la Salernitana ti dà più difficoltà e pure con l’Empoli lo stesso discorso perché una vittoria a Firenze come quella dell’Empoli i tedeschi per me non farebbero mai".