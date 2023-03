Del Genio: "Ora il Milan tornerà al vecchio modulo. Cambiarlo era solo un palliativo..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il cambio di modulo per me è solo un palliativo, ma non la cura definitiva ai problemi e i fatti del Milan lo stanno confermando, infatti Pioli vuole tornare a quattro. E credo che adesso sia anche un po' costretto dall'infortunio di Kalulu e potrebbe rispolverare Kjaer. Si sono fatti prendere un po' dal panico perché improvvisamente la squadra prendeva caterve di gol. Ma poi hanno subito lo stesso".