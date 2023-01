Del Genio: "Orsato sempre da 0 in pagella! Ci ha tolto un sogno, non dimentico..."

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli il giornalista Paolo Del Genio ha dichiarato

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli il giornalista Paolo Del Genio ha dichiarato: "Voto a Orsato? Per me sempre zero. Deve fare tutto benissimo per non essere criticato, ma non riceverà mai elogi da me. Vi siete dimenticati cosa fece? Io da quella partita Inter-Juve non riesco a guardarlo più in faccia. Pure se arbitra altre partite non riesco a guardarle. Ci ha tolto un sogno con quell'errore, quella schifezza, come si può dimenticare? Non chiedetemi di lui, per me sempre voto zero!".