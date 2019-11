Del Genio: "Pareggio conferma il momento difficile. Koulibaly sta facendo errori in tutte le gare"

Il giornalista, Paolo Del Genio, ha rilasciato le seguenti parole a Radio Kiss Kiss dopo il pareggio del Napoli contro il Salisburgo: "La squadra conferma di essere in un momento difficile. Stasera c'erano tutti i presupposti per fare risultato: la voglia di reagire, il pubblico che ti spingeva, loro che ti concedevano situazioni di gioco molto favorevoli. Il miglior Napoli, queste partite qui, negli ultimi anni le ha sempre vinte. Gi azzurri in questo momento sono frenati da qualcosa. Nella ripresa non so se eravamo stanchi o preoccupati di perdere in quanto il risultato e la qualificazione potevano essere in bilico. Il Napoli, di fatto, stasera di è qualificato, dovremmo essere contenti e invece siamo preoccupati perchè si vede che la squadra è in un momento di grande agitazione. Ci sono alcuni calciatori, Koulibaly su tutti, che sta commettendo errori in tutte le partite".