Del Genio: "Per me il Barça è un colpo di fortuna, vi spiego perchè"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla delicata situazione in casa Napoli: "A differenza degli altri, per me il sorteggio è stato un colpo di fortuna. Non sono ubriaco, non parlo di qualificazione, perché a meno di clamorosi stravolgimenti il Napoli è pieno zeppo di problemi ed il mercato ne risolverà solo qualcuno. In Champions saremmo stati sfavoriti anche col Valencia ed il Lipsia, ci avrebbero fatto male, poi le cose forse sarebbero cambiate, ma rischiavamo con chiunque un'altra macchia grave ed invece col Barcellona nessuno potrà dirti niente, è stimolante al massimo per tutti e può darsi che usciamo almeno con due buone partite che potrebbero tramutarsi anche in valutazioni di mercato perché per ora sono in calo e non potrai vendere certi elementi, a meno che facciano due grandi partite con i più forti. Non dimentichiamo che il ciclo è finito, come ripeto da tempo il gruppo va ringraziato ma poi frantumato, se ne possono salvare alcuni ma il gruppo storico va cambiato drasticamente".