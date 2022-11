Del Genio: “Poco spazio per Demme? Tutta colpa di Lobotka, al momento è insostituibile”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così nel corso di 'Radio Goal’

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così nel corso di 'Radio Goal’: "Poco spazio per Demme? E’ tutta colpa di Lobotka, perchè Demme è molto forte, piace a tutti e nel Napoli ha fatto bene e anche Spalletti lo apprezza. Tuttavia chi può sostituire Lobotka in questo momento? Nessuno, quindi per Demme ci sarà sicuramente poco spazio. Ora c’è da capire se Demme vorrà aspettare l’estate prossima dove credo sicuramente andrà via, o se capita una buona occasione a gennaio anticipare la sua partenza.