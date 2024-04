Del Genio: "Quando Rrahmani batte sull'1-0, Soulé non può stare in area. Il gol è irregolare"

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 4-4-2

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 4-4-2: "Domenica non dormiva solo il Napoli ma dormivano anche al Var. Mi avete mandato un frame in cui, quando Rrahmani batte il calcio di rinvio, il piede del giocatore che intercetta il pallone (Soulé) è già in arra. Il gol andava annullato perché c'era il piede di Soulé in area al momento della battuta del calcio di rinvio. Questo non c'entra niente con la prestazione del Napoli, ma il gol andava annullato.

Rivoluzione? Visto che ci sono i presupposti economici per ricostruire, spero che lo si faccia. Per puntare di nuovo allo scudetto, con questo zoccolo duro ce lo possiamo sognare. Ma anche la qualificazione Champions ce la possiamo scordare con questi giocatori qui, solo 3-4 potrebbero rimanere".