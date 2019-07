Del Genio: "Quelli che non vogliono sentir parlare di bilanci sani hanno capito perché è stato possibile Manolas?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sull'arrivo di Manolas grazie alle necessità della Roma di fare cassa al 30 giugno: "Manolas? Le condizioni favorevoli sono arrivate grazie ai rapporti con gli agenti, ma non devi mai diventare schiavi di queste figure che poi si allargano. Manolas arriva soprattutto da una cosa che qui viene poco considerata. Si dice 'fate i ragionieri' quando si fanno certi discorsi. Io non faccio il ragioniere, ma è chiaro che è arrivato perché la Roma ha problemi di bilancio e doveva vendere entro il 30 giugno e noi invece no. Lo stesso sarebbe accaduto per noi in quelle condizioni, Raiola veniva qui e dovevi accontentarti magari di 30mln per Insigne. Il Napoli invece ne ha rifiutati 70-80 a gennaio per Allan".