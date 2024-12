Del Genio: "Raspadori va ceduto e non serve neanche rimpiazzarlo! Con Conte è sacrificato"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso così: "Raspadori? Giocherà pochissimo o nulla, il Napoli ha tre titolari davanti, poi Simeone, Ngonge e Neres come alternative. Raspadori può essere ceduto per fare cassa e nemmeno rimpiazzato. Se per la difesa bisogna intervenire aggiungendo qualcuno, Raspadori è un giocatore che può uscire tranquillamente, anche per il bene del ragazzo che qui è troppo sacrificato. Si vede che va in campo ma non riesce a esprimere il suo potenziale".

Ieri Neres ha fatto tutto la produzione offensiva del Napoli e abbatte anche una leggenda metropolitana, ossia quella del 'non difende e per questo non gioca', tornando all'indietro con i ripiegamenti almeno quattro volte. Ha un'etichetta appiccicata, quella di chi non sa difendere. Ma ieri ha sfatato questa leggenda. Mi aspetto immediatamente che inizi ad alternarsi con Politano, farebbero entrambi meglio se si alternassero, com'è avvenuto con Politano-Lozano".