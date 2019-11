Del Genio: "Regista? Il Napoli produce tanto, serve uno più di posizione. Deve avere una qualità..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul rumors di Torreira per gennaio: "E' un giocatore che mi piace molto, non bisogna farsi ingannare dalla statura perché ha le caratteristiche che ci mancano. Spesso si parla di 'mente pensante', un tormentone che alcuni ripetono da 30 anni. Ma il Napoli non costruisce male, non sviluppa male, è sempre la seconda in Italia per tiri e produzione offensiva e quindi quello che serve è un giocatore di piedi buoni certamente ma più di posizione, per coprire le linee di passaggio e proteggere la difesa se ci allunghiamo, quello che faceva bene Jorginho, al di là dei 200 passaggi, ma che si posizionava bene".