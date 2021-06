Del Genio: "Report sui procuratori? Già 20 anni fa dissi che non li avrei mai chiamati e ospitati...."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sull'inchiesta di Report ed i giochi di procuratori: "Report ha fatto un grande servizio, ma quel fesso di Del Genio, io che non conto niente, già 20 anni fa quando iniziavano a prendere potere dissi, salvando la faccia di qualcuno, che sarebbero stati la rovina del calcio e che personalmente non li avrei mai chiamati nella mia trasmissione. Dissi come provocazione che mi avrebbero dovuto pagare come uno sponsor se volevano sponsorizzare i loro assistiti, un loro prodotto. E' chiaro che altre trasmissioni si basano invece molto sui procuratori e questo gli ha dato un potere enorme, ma poi ci sono anche altri molto corretti, ma il cattivo esempio arriva dai più grandi".