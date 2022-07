Del Genio rivela: “ADL tratta il rinnovo per un anno con Dimaro: a breve la decisione"

“Ho parlato con Marco Katzenberger, vice presidente APT Val di Sole, mi ha detto che stanno discutendo con De Laurentiis".

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante 'Radio Goal': "Dal punto di vista del sistema di gioco ho visto a Dimaro tanti allenamenti col 4-2-3-1 poi altri col 4-3-3, le partite il primo tempo con un modulo e nel secondo con l’altro. Non sarei così drastico come Giuntoli ieri sera, dicendo che il Napoli è passato definitivamente al 4-3-3. Se arrivano Deulofeu, Mertens e Simeone non credo che si vedono tutto il campionato dalla panchina aspettando che manchi Osimhen. Credo che qualche volta li mettiamo in coppia col nigeriano, quindi se arrivano giocatori di questo tipo il 4-2-3-1 riguadagna spazio e si può giocare minuti col 4-3-3. E’ altrettanto chiaro che fin quando ci saranno gli Zielinski e gli Elmas adattati a sotto punta, sarà utilizzato il 4-3-3.

Clima tra i tifosi? Tra i tifosi ci sono due fazioni: molti contestano l’operato della società, ma ci sono anche molti che si sono stancati di sentire le contestazioni. C’è un po’ di delusione anche da parte mia, perché dopo essere partiti con il piede giusto con gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia, mi auguravo una maggiore rapidità del Napoli sul mercato per consegnare a Spalletti 6-7 volti nuovi. Prima si comprano i nuovi giocatori e più garanzia si ha, con Spalletti che ha più tempo per lavorare. Con l’arrivo di Kim e quello di Simeone, al posto di Petagna, già sarebbe un aggiustare le cose. Siamo solo al 70’ della partita, per ora non ci sta piacendo, ma c’è tutto il tempo per aggiustarla. Un giudizio su una gara si dà solo dopo il 90’ e il recupero.

Spalletti? Dobbiamo anche vedere Spalletti, che l’anno scorso ha fatto bene ma non benissimo, come si comporterà al secondo anno. Quando dicono che un allenatore non incide più del 20% per me è una contraddizione, perché il 20% sposta dai 10 ai 15 punti. Speriamo quindi in uno Spalletti ancora migliore rispetto al suo primo anno napoletano. E’ un grande allenatore, quando vedo il suo lavoro capisco cosa ha in mente. Preferisco quegli allenatori che ti caratterizzano, come Guardiola, Sarri e De Zerbi, che allenano una squadra in maniera ossessiva per arrivare automatismi predefiniti”.

Vi rivelo una cosa su Dimaro: “Ho parlato con Marco Katzenberger, vice presidente APT Val di Sole, mi ha detto che stanno discutendo con De Laurentiis il rinnovo del ritiro di Dimaro. Tra le cifre c’è un po’ di distanza, ma per il rinnovo di un anno è un 50 e 50. La decisione non è lontana, verrà presa nei prossimi giorni”.