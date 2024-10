Del Genio: "Scudetto? Con questo Lukaku no, serve torni quello di una volta"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì parlando anche di Lukaku: "L'obiettivo principale del Napoli è tornare in Champions League. Per lo scudetto dobbiamo avere tante risposte. Anche il rendimento di alcuni calciatori inciderà. Posso dire una cosa? Con questo Lukaku secondo me no. Con un altro Lukaku, quello di una volta, probabilmente sì, lo scudetto è possibile. A me il belga piace ed è un punto di forza del Napoli, ma se devi essere l'attaccante della squadra che vince il campionato deve attaccare di più la porta, ma è solo una questione di forma".