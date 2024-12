Del Genio: "Sentito Conte? Juan Jesus è anche il vice Rrahmani, credo Marin parta a gennaio"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando le dichiarazioni dell'allenatore azzurro: "Conte non sembra avere dubbi ed è stato chiarissimo su Juan Jesus. Non so se tutti hanno notato che lui ha chiarito che Juan Jesus già sapeva che in caso di defezione avrebbe giocato lui, sia di Buongiorno ma anche di Rrahmani sul centro-destra. Tra le parole di Conte e le notizie che leggiamo credo davvero che Rafa Marin possa partire già a gennaio. Magari però lo vediamo visto che si parla di sistemazioni in Italia".

