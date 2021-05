Del Genio: "Spalletti superiore a Gattuso! Mercato? Cambieranno 7-8 elementi"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Spalletti e mercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutti quelli che conoscono bene Luciano Spalletti danno giudizi molto positivi su di lui. Il background di Spalletti è superiore a quello di Gattuso, per questo penso che se l'organico resterà questo possa fare qualche punto in più. E ancora altri se non dovessero esserci gli infortuni di quest'anno".

MERCATO - "Mercato? Bisogna vedere quali valutazioni faranno De Laurentiis e Giuntoli. Quest'organico ha fatto 43 punti nel girone di ritorno, quasi una media scudetto, ma bisognerà vedere cosa ne penserà Spalletti. Io credo che 7-8 calciatori cambieranno, ma la base potrebbe restare la stessa".