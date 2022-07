Del Genio: "Spero Petagna vada via, sarei preoccupato se fosse lui il vice-Osimhen"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Petagna? Io con tutta la stima per il ragazzo spero che vada via. Sarei preoccupato se il vice Osimhen, che negli anni scorsi non ha giocato tutte le partite, fosse Petagna. Sarebbe un salto troppo grande, l'anno scorso c'era Mertens tra loro. Poi col 4-3-3 il centrocampo va bene, ma col 4-2-3-1 c'è Ounas molto interessante da sottopunta ma non ci si può affidare solo a lui. Kim? Vicenda un po' strana. Ero molto contento dopo le parole di Spalletti, ne avevo parlato anche io bene, poi dopo mezz'ora scopriamo che forse va altrove. Mi ha sorpreso molto":