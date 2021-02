Del Genio su Elmas: "Ha tutto e meritava di giocare di più, Gattuso non sia gerarchico!"

Nel corso di Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'impiego di Elmas nelle ultime due partite in cui ha trovato due gol: "E' un ragazzo che ha gamba, intraprendenza ed ottimi piedi, è inutile pure proseguire la scheda tecnica. Se lo metti nei 15' finali lui finisce per strafare per dimostrare le sue qualità, ma così abbiamo avuto tutti un'impressione sbagliata. Lui è uno che va anche a recuperare, a pressare, ad inserirsi. Se gioca dall'inizio è utilissimo. Gattuso non deve essere gerarchico, non deve pensare ai nomi, lui ci ha messo tanto a schierare questo ragazzo".