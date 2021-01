Del Genio su Gattuso: "Bene fino agli infortuni, andrà valutato quando avrà Osimhen e Mertens"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul percorso di Gattuso: "Gattuso merita un 8 pieno per quanto fatto la scorsa stagione, risolvendo una situazione difficile in campo e pure fuori, vincendo anche la Coppa Italia. Quest'anno le cose stavano andando bene, fino agli infortuni di Mertens ed Osimhen e lì sono emersi dei problemi e degli errori di Gattuso e si è persa una fisionomia di squadra. Vediamo col loro ritorno se il percorso ricomincia, cancellando le ultime 5-6 che non ci sono piaciute, soprattutto diversi primi tempi, altrimenti come per tutti anche per Gattuso andrà fatta una riflessione".